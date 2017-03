Sincro, le savonesi Cerruti-Ferro quarte a Parigi

SAVONA 14 MAR. Settima edizione dell’Open di Francia “Make Up For Ever” che si è svolta nell’impianto Maurice Thorez di Parigi. Guadagnano una posizione, rispetto alla routine tecnica, nel duo Linda Cerruti e Costanza Ferro che chiudono al quarto posto l’esercizio libero con 88.2333 punti (26.5000 per l’esecuzione, 35.3333 per l’impressione artistica e 26.4000 per gli elementi) ; le azzurre -entrambe tesserate per Marina Militare e Rn Savona, due medaglie di bronzo agli europei di Londra e seste alle Olimpiadi di Rio la scorsa stagione – nel preliminare avevano ottenuto 88.6000 punti. Davanti a tutte le cinesi Wen Wen Jiang e Ting Ting Jiang con 92.7333 punti, seguite dalle giapponesi Yukito Inui e Kanami Nakamaki con 91.7667 punti e dalle ucraine Anna Voloshyna Yelyzaveta Yakhno con 90.1000 punti.