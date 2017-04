Sincro, atlete liguri con la nazionale a Pietralata

SAVONA 13 APR. Nazionale assoluta in collegiale al Centro Federale di Pietralata a Roma dal 17 al 29 aprile, per proseguire la preparazione in vista della Coppa Europa di Cuneo (5-7 maggio) e dei Mondiali di Budapest (14-22 luglio), appuntamento clou della stagione.

Il commissario tecnico Patrizia Giallombardo ha convocato quindici atleti: Beatrice Callegari (Marina Militare/Montebelluna Nuoto), Domiziana Cavanna (Fiamme Oro/RN Savona), Linda Cerruti (Marina Militare/RN Savona), Francesca Deidda (Fiamme Oro/Promogest), Costanza Di Camillo (Marina Militare/RN Savona), Costanza Ferro (Marina Militare/RN Savona), Manila Flamini (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto), Gemma Galli (Marina Militare/Busto Nuoto), Elena Gandini (Plebiscito Padova), Giorgio Minisini (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto), Viola Musso (RN Savona), Mariangela Perrupato (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto), Alessia Pezone (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto), Enrica Piccoli (Montebelluna Nuoto) e Federica Sala (RN Savona). Nello staff i tecnici federali Roberta Farinelli, Giovanna Burlando, Yumiko Tomomatsu e Rossella Pibiri, il medico Gianfranco Colombo, i preparatori atletici Annabella Cinti e Mirco Ferrari e il preparatore acrobatico Adolfo Lampronti.