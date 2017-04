Simulazione di incidente in autostrada a Sestri Levante

GENOVA. 4 APR. Questa mattina, alle 10 circa, si è svolta una simulazione di intervento congiunto fra i vari enti che intervengono sugli incidenti stradali.

Lo scenario era il seguente, un camion ha perso il controllo in galleria ed è rimasto fermo sulla carreggiata, una vettura che sopraggiungeva non è riuscita a fermarsi e l’ha tamponato, le 2 occupanti sono rimaste incastrate nell’abitacolo. Altre 2 vetture si sono tamponate ma con conseguenze meno gravi.

Sul posto sono giunti per primi i militi del 118 che, constatando la perdita di benzina dalla macchina hanno aspettato i VVF per la messa in sicurezza dello scenario effettuata tramite il versamento di liquido schiumogeno.

Successivamente si è lavorato in concerto fra 118 e VVF per estrarre le persone, mentre il gestore autostradale provvedeva alla segnalazione dell’incidente e la Polizia Autostradale si occupava del traffico e dei rilievi.

Da segnalare la complessità dello scenario.

La galleria comporta delle criticità che devono essere valutate con cura. La distanza delle uscite, la direzione del vento al’interno per valutare la direzione del fumo in caso si sviluppasse un incendio, la valutazione se entrare o meno con i mezzi nella galleria anche in relazione alla lunghezza della stessa.

Le operazioni si sono concluse a mezzogiorno circa con un debrifing per migliorare il soccorso e la collaborazione fra enti.