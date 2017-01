GENOVA. 18 GEN. Ripristino dei presidi di pubblica sicurezza negli ospedali liguri: la proposta avanzata dal sindacato di polizia SIAP trova il consenso e l’adesione del Gruppo Rete a Sinistra in Regione.

«Siamo d’accordo – spiega il consigliere regionale Gianni Pastorino – impossibile incrementare la sicurezza del nostro territorio se non si parte dalla qualità dei servizi essenziali al cittadino. L’assenza degli agenti di pubblica sicurezza nelle corsie è un problema concreto. A tutt’oggi resiste soltanto il presidio di San Martino, che nel tempo è stato peraltro ridimensionato. Cancellati invece i posti di polizia a Villa Scassi, Gaslini e Galliera, che hanno seguito le sorti di quello chiuso all’ospedale di Lavagna 7 anni fa».

Un servizio che, invece, si sta rivelando indispensabile sia per i cittadini sia per gli operatori sanitari. «Ci sono reati come la violenza sui minori, percosse, violenza domestica, in cui gli accertamenti della polizia nei reparti di emergenza possono costituire una svolta immediata nelle indagini.O anche in caso di ricoveri dovuti a incidenti sul lavoro, soprattutto qualora si tratti di lavoro sommerso, in nero – evidenzia Pastorino – Ma l’apporto della pubblica sicurezza è oltremodo necessario se si pensa anche alle enormi difficoltà in cui versano i pronto soccorso, nonostante il grande sforzo profuso dagli operatori sanitari. Luoghi in cui si accalcano decine di persone, in totale promiscuità e in presenza di casi di abuso di alcool o stupefacenti: qui gli agenti potrebbero rappresentare un supporto per il personale sanitario».

Organi di polizia sempre più vicini alla gente, con funzioni di ausilio e prevenzione: «crediamo che questa sia il modo giusto di pensare le forze dell’ordine; per questo appoggerò la raccolta firme promossa dal SIAP a sostegno di questa proposta – conclude Pastorino – Come Rete a Sinistra presenteremo una mozione in consiglio regionale, per far sì che anche la giunta si impegni su questo fronte: i presidi di pubblica sicurezza negli ospedali vanno riaperti e devono essere resi operativi».