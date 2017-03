GENOVA. 8 MAR. Stava tentando di entrare in un appartamento sito in via Aurelia a Sestri Levante, ma è stato prontamente bloccato dai Carabinieri, allertati dalla proprietaria di casa che aveva sentito dei rumori sospetti. Il giovane, un marocchino 22enne con precedenti di polizia, è stato fermato mentre cercava di darsi alla fuga scavalcando il cancello dell’abitazione, rimanendo anche ferito in ragione dell’evidente stato di ebbrezza alcolica in cui versava, accertato presso l’ospedale di Lavagna dove è stato trasportato per le cure.

Perquisito, l’immigrato è stato anche trovato in possesso di 10 grammi di hashish, sottoposti a sequestro. Tratto in arresto per tentato furto in appartamento e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo le formalità di rito oggi è stato associato presso il Carcere di Marassi.