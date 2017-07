GENOVA. 14 LUG. Questa mattina, è stato presentato il nuovo posto di Polizia presso il Pronto Soccorso dell’E.O. Ospedali Galliera.

Presenti il Questore di Genova Sergio Bracco, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale Giacomo Tinella, il Direttore Generale dell’E.O. Ospedali Galliera Adriano Lagostena e il Direttore dell’ S.C.Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza dell’ E.O. Ospedali Galliera Paolo Cremonesi.

«Dopo molti anni – spiegano al Galliera – riapre il posto di polizia presso il nostro Pronto Soccorso. Si tratta di un servizio molto importante per la cittadinanza, essendo il Galliera l’ospedale di riferimento per il centro città, per il centro storico e per le istituzioni.





Il posto di polizia è un servizio estremamente utile per i cittadini che spesso si recano in Pronto Soccorso per situazioni di difficoltà (infortunio sul lavoro, incidenti del traffico, episodi violenti subiti ecc.).

Poter fornire un primo incontro, un primo colloquio per la persona che ha subito tali eventi o per i familiari e accompagnatori è estremamente utile per comprendere il percorso amministrativo ed eventualmente giudiziario da seguire.

Nel contempo, per le forze di polizia (polizia di stato e polizia municipale) c’è la possibilità di avviare con immediatezza, ove necessario, un percorso di indagini che potrebbero essere determinanti per l’identificazione di persone o rilievi che altrimenti rischierebbero di essere dilazionati e/o perduti.

La stretta collaborazione con il personale di turno in Pronto Soccorso e l’immediata condivisione di eventuali criticità diventa un’ulteriore tutela e garanzia per i pazienti e per gli operatori del Pronto Soccorso stesso.

In sostanza, da questa presenza attiva, nasce la possibilità di una vera collaborazione interprofessionale a tutela, non solo della salute, ma anche della sicurezza delle persone e dei loro familiari che si rivolgono al nostro Pronto Soccorso».