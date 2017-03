LA SPEZIA. 15 MAR. Carabinieri sempre dalla parte dei cittadini e loro ringraziano.

“Il comitato Fossitermi ringrazia vivamente le Forze dell’ordine che negli ultimi giorni sono presenti nel nostro quartiere di Fossitermi (La Spezia). Un grazie particolare all’Arma dei carabinieri che ieri sera , 14 marzo , ha concentrato nel quartiere di Fossitermi un maxi controllo mirato alla prevenzione di ogni forma di illegalità. Già la divisa fa da deterrente per i malviventi, se poi vengono coordinate operazioni di controllo, noi cittadini non possiamo che dire grazie per il loro impegno e la loro professionalità. Il Comitato confida sul fatto che l’impegno profuso dalle Forze di Polizia sia sempre costante al fine di rendere ancor più sicuro il nostro quartiere e la città tutta”.