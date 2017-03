GENOVA. 9 MAR. Secondo la Prefettura, l’anno scorso a Genova si è registrata una diminuzione del numero dei reati pari all’8,45% rispetto a quelli accertati nel 2015. Il dato, sorprendente rispetto alla percezione di insicurezza da parte dei cittadini, è emerso oggi durante la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza cui hanno partecipato, oltre alla prefetta Fiamma Spena, anche i vertici delle forze dell’ordine e gli amministratori locali con il sindaco Doria.

In particolare, sono calati i furti (-13,35%) e gli scippi (- 18,24%). I buoni risultati, spiegano dalla Prefettura, sono stati ottenuti a seguito dell’aumento dei controlli e della presenza sul territorio delle varie forze di polizia, concentrate soprattutto nelle zone storicamente più critiche della città. I quartieri del Municipio Centro est e centro Ovest, in pratica le aree dei caruggi e di Sampierdarena, rimangono zone rosse per quanto riguarda l’insicurezza.

Nella seconda parte del 2016 sono stati effettuati 11 mila controlli ed eseguiti 387 arresti.

L’attenzione maggiore delle forze dell’ordine si è quindi concentrata su centro storico e Sampierdarena con quasi 16 mila servizi e 576 arresti. Numeri importanti anche per quanto riguarda il contrasto all’attività inerente le merci contraffatte ed al commercio abusivo. Nel 2016 sono stati effettuati 726 controlli (rispetto ai 690 del 2015) e le denunce sono state 818.

La Prefettura, impegnata anche nella distribuzione dei migranti sul territorio, ha evitato di fornire i dati relativi alla nazionalità dei malviventi. Tuttavia, secondo il report sulla sicurezza urbana in Liguria presentato l’anno scorso al Teatro della Gioventù, risulta che circa il 65% siano stranieri.

Tra gli obiettivi della Prefettura, c’è quello di aumentare i sistemi di videosorveglianza anche con l’installazione di telecamere, soprattutto nelle zone di Sottoripa e del Porto antico per una maggiore tutela di residenti e turisti.

http://www.ligurianotizie.it/doria-spara-genova-e-piu-sicura-tante-iniziative-di-riqualificazione/2017/03/09/238860/