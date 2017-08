GENOVA. 16 AGO. Iren Acqua comunica che, a causa di un guasto su una tubatura in Via Mazzini nel Comune di Camogli, si è reso necessario interrompere la fornitura dell acqua nelle seguenti località: Via Mazzini, Via Figari e Vie limitrofe.

Il servizio resterà regolare nella parte del centro storico attorno al porticciolo, alimentata da altro tratto di acquedotto.

L’erogazione dell acqua potrà ritornare regolare attorno alle ore 20.00.