SAVONA. 9 MAR. In galera dopo 7 anni e mezzo dal fatto, una tragica disgrazia. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova, in esecuzione di tre ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Genova, ieri hanno tratto in arresto tre fratelli di 51 anni, 42 anni e 48 anni, chiamati ad espiare 3 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di omicidio colposo aggravato commesso a Bardineto, in provincia di Savona, nell’agosto del 2009.

Rintracciati in parte presso la loro abitazione ed in parte a Massa, sono stati associati presso le Case Circondariali di Genova Pontedecimo e Massa. La lunga vicenda processuale riguarda un incidente sul lavoro che portò alla morte di un operaio a seguito delle lesioni riportate nel ribaltamento del trattore su cui si trovava alla guida in un terreno agricolo di proprietà dei condannati.