GENOVA. 13 FEB. Un 35enne, genovese, la scorsa notte, all’interno del pronto soccorso di un ospedale cittadino, oltre ad essersi denudato senza un apparente motivo, si masturbava e nello stesso tempo molestava così un’infermiera che si trovava lì davanti a lui.

A Voltri è intervenuto un equipaggio dell’aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Arenzano, che ha bloccato e poi identificato il genovese, domiciliato in via Novella, deferendolo in stato di libertà per “atti osceni in luogo pubblico”.