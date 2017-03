GENOVA. 16 MAR. Nell’ambito della serie di “Tre Conversazioni su William Shakespeare” a cura di Luigi Giannitrapani studioso di letteratura inglese specializzatosi all’Università di Cambridge, questo pomeriggio, Giovedì 16 marzo – ore 17,30 al Museo Biblioteca dell’Attore avrà luogo l’incontro: “Il mistero dei Sonetti di Shakespeare: autobiografia o esercitazione poetica?”

I Sonetti di Shakespeare possono essere letti sia come parziale autobiografia dell’autore sia come pure manifestazioni poetiche. In entrambi i casi l’espressione delle emozioni e dei sentimenti sono quanto di più realistico e poetico esista.