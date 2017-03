GENOVA. 7 MAR. Stamane è cominciato lo sgombero del campo nomadi abusivo di Cornigliano, in tutto una cinquantina di rom che hanno abbandonato o rimosso camper e roulotte. Sul posto sono intervenuti poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco ed agenti della polizia municipale. Il Comune di Genova ha garantito un servizio di autobus per accompagnare persone e nuclei famigliari negli hotel convenzionati, dove dovrebbero rimanere alcuni giorni. Non si sa ancora se i nomadi lasceranno la città.

Nel campo abusivo sono state parcheggiate una cinquantina di veicoli, che saranno rimossi per la bonifica dell’area. Alcuni rappresentanti della comunità nomade avrebbero addirittura espresso “preoccupazione” perché la sistemazione gratuita in albergo avrebbe una durata di “una sola settimana”.

Ieri durante un blitz delle forze dell’ordine nei campi nomadi (sinti) di Bolzaneto e dell’astigiano, gli investigatori hanno sequestrato beni per 9 milioni di euro: 29 immobili fra cui ville in Sardegna e Svizzera, 52 terreni, 53 veicoli ed auto di lusso, 113 conti correnti e le quote di otto società.

I nomadi rom in passato non avrebbero ricevuto aiuti e solidarietà dai ricchi “cugini” sinti.