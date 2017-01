Settimana ricca all’Altrove fra teatro e cinema

GENOVA. 17 GEN. Il Teatro della maddalena procede con i suoi interessanti appuntamenti culturali, domani, mercoledì 18 gennaio alle 17 ci sarà la presentazione di Mezzo secolo di ritardi, il libro di Stefano Padovano che racconta come la mafia abbia messo radici importanti anche in Liguria. L’autore dialoga con Simone Leoncini, presidente Municipio I centro est, e con la giornalista Donatella Alfonso.

Venerdì 20 e sabato 21 alle 21 va in scena il secondo appuntamento dell’anno con il teatro: stavolta l’associazione Narramondo Teatro ospita lo spettacolo di Davide Carnevali

Confessione (di un ex presidente che ha portato il suo paese sull’orlo della crisi) con uno straordinario e istrionico Michele di Mauro. In Confessione un ex presidente parla al suo popolo dicendo tutto quello che non ha voluto, potuto, o saputo dire durante il suo mandato. L’ex presidente si rivolge al pubblico come se si stesse rivolgendo alla corte di un tribunale popolare che lo deve giudicare. Torna dunque il teatro politico, quello per la polis, la comunità.

Domenica 22 invece sarà una giornata tutta dedicata al regista Roger Corman, regista di culto e maestro dei b-movie. Verranno proiettati Il mostro del pianeta proibito (ore 16.30), L’odio esplose a Dallas (ore 18.30) e I vivi e i morti (ore 21.15), le copie in pellicola provengono dalla cineteca Griffith di Genova. Lunedì 23 alle 21 tornano i lunedì in pellicola con un nuovo ciclo di film dedicati al genere biografico. Intolerance, il titolo di un noto film di D.W.Griffith, è anche il nome che, da quattro anni, rappresenta per la cittadinanza l’occasione per poter vedere il cinema nel formato in cui fu pensato e girato: la pellicola. Si parte con due registi immensi: alle 18.30 Il processo di Giovanna d’Arco di Robert Bresson e alle 21.15 Andrej Rublev di Andrej Tarkovskij.