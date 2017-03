GENOVA. 14 MAR. Domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 16, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale saranno in Piazza De Ferrari in occasione della presenza di una Unità Mobile oftalmica ovvero un camper attrezzato a bordo del quale un oculista sarà a disposizione dei dipendenti dell’Ente per effettuare check-up specialistici.

L’iniziativa si svolge nell’ambito della Settimana Mondiale del Glaucoma dall’Unione ed è organizzata dall’Unione Italiana Ciechi che sta raccogliendo fondi a favore delle popolazioni terremotate del centro Italia e, in particolare, delle famiglie con persone disabili che hanno perso ausili fondamentali per la loro esistenza e autonomia.

Il 31 marzo e il 1 aprile il camper dell’Unione Italiana Ciechi sarà nuovamente in Piazza De Ferrari per effettuare visite gratuite rivolte a tutti i cittadini, in concomitanza con il Corso Internazionale “Goa­_Glaucoma 2017” a Palazzo Ducale.