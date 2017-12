Setter scomparso e ritrovato: punkabbestia denunciato per furto

“Aiutatemi a ritrovarlo”. Rubato in via Cairoli e rintracciato in San Lorenzo, grazie al tam tam su Facebook e alla solidarietà di tanti genovesi che, volentieri, si sono improvvisati detective individuandolo nel Centro storico genovese in mano a un cosiddetto punkabbestia.

Nepal, setter irlandese scomparso ieri nei pressi del Carrefour di via Cairoli, è così tornato felice dal suo padrone.

Il “punkabbestia” 30enne è stato fermato, identificato e denunciato in stato di libertà per furto dagli agenti di polizia intervenuti su segnalazione dei passanti che giravano nei caruggi con l’immagine del cane sullo smartphone.





Inutili le giustificazioni ai poliziotti che non si sono fatti beffare dal giovane nullafacente: “L’ho adottato pochi giorni fa e non ho ancora i documenti”.

Gli investigatori hanno infatti verificato che il setter irlandese aveva regolare microchip impiantato in un orecchio e quindi sono riusciti a risalire al legittimo proprietario, che li ha ringraziati.

Il caso del setter rubato a Genova riporta alla mente la recente polemica sollevata da alcuni sull’utilizzo e lo sfruttamento degli animali per l’accattonaggio, che spesso vengono maltrattati. Una circostanza che per Nepal non si sarebbe verificata, grazie anche ai genovesi e all’indagine lampo dei poliziotti che amano gli animali.