GENOVA. 25 LUG. Ieri, in via Andrea del Sarto a Sestri Ponente, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno fermato e denunciato in stato di libertà per “resistenza a Pubblico Ufficiale” un romeno di 52 anni, operaio, incensurato.

L’immigrato, in evidente stato di agitazione, continuava il diverbio per futili motivi con la propria convivente spintonandola anche in presenza dei miliari intervenuti.

Dopo avere bloccato e calmato il violento, i carabinieri hanno riferito alla donna della possibilità di rivolgersi ad un centro anti violenza.