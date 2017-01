GENOVA. 14 GEN. Le volanti della Questura sono intervenute presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi, dove era stato trasportato un 30enne albanese vittima di un’aggressione avvenuta in Via Merano a Sestri Ponente, intorno all’una e mezza.

La vittima ha raccontato di essere scesa dal treno alla stazione di Sestri Ponente perché, ubriaco, si era addormentato e aveva saltato la fermata di Sampierdarena.

A quel punto, non sapendo con esattezza da che parte andare, in preda ai fumi dell’alcool aveva iniziato a vagare, arrivando in Via Merano dove aveva chiesto informazioni ad un gruppo di persone sull’autobus da prendere.

Questi ultimi però avevano iniziato senza motivo ad insultarlo, per poi aggredirlo in 6 colpendolo con calci, pugni e bottiglie di vetro e rapinandolo del cellulare e di 40 euro.

Nella concitazione del momento però, uno degli aggressori aveva perso il proprio smartphone, recuperato dalla vittima che lo ha consegnato ai poliziotti.

Gli agenti, grazie a questo prezioso elemento, sono riusciti a risalire all’identità del proprietario del dispositivo, un 18enne genovese residente a Sestri Ponente.

Si sono quindi recati presso l’abitazione del giovane che, sentito in merito all’accaduto, ha fatto alcune ammissioni, riconoscendo come proprio il telefono abbandonato.

Così il genovese è stato denunciato per rapina aggravata.

La vittima della rapina è stata medicata con 20 giorni di prognosi e ricoverata in osservazione.