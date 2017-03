GENOVA. 16 MAR. Prima si è avvicinato a lei e poi si è spogliato in pieno giorno, mostrandole i genitali e chiedendole un rapporto orale in mezzo alla strada. E’ accaduto ieri in via dei Portici a Sestri Ponente. Al netto rifiuto della donna, che ha tirato dritto, l’immigrato ha cominciato a rincorrerla insultandola e colpendola ripetutamente con un borsello. La polizia, grazie alle indicazioni della ragazza, lo ha acchiappato poco distante mentre era in compagnia di altri due stranieri.

Il romeno di 59 anni, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha insultato i poliziotti, che nel borsello hanno successivamente trovato un cavatappi e un cacciavite. Il violento ha colpito uno degli agenti con una gomitata all’occhio (4 giorni di prognosi) cercando anche di sfilargli dalla fondina la pistola d’ordinanza. E’ stato quindi arrestato per tentata violenza sessuale, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.