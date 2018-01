Sestri Ponente, minaccia vicino di casa con il pugnale: denunciato 17enne genovese

Ieri un 17enne genovese, abitante in via Sant’Alberto a Sestri Ponente, ha minacciato il proprio vicino di casa, 54enne genovese, dopo un alterco per futili motivi.

Il minorenne, identificato e sottoposto a perquisizione personale dai carabinieri del Nucleo Radiomobile intervenuti sul posto, è stato trovato in possesso di un pugnale con la lama lunga circa dieci centimetri.

Pertanto, è stato denunciato in stato di libertà per “minacce aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere”.





Il coltello è stato sequestrato.