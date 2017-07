Sestri Ponente, genovese ubriaco al bar insulta i carabinieri: arrestato

GENOVA. 27 GIU. Nel tardo pomeriggio di ieri, il titolare di un bar in via Ramiro Ginocchio a Sestri Ponente, richiedeva la presenza dei Carabinieri, poiché un cliente, in stato di ebbrezza, disturbava le altre persone presenti nel locale.

Sul posto intervenivano militari del Nucleo Radiomobile, che venivano immediatamente ingiuriati dall’ubriaco.

Il genovese 36enne, inoltre, si rifiutava di fornire le proprie generalità, opponendo resistenza.

Accompagnato in caserma ed identificato, è stato tratto in arresto per “resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale”.