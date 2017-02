Sesso sfrenato sulla A26 (fuori dall’auto): multa da 20.000€

GENOVA. 30 GEN. Se siano stati colti da un raptus erotico strada facendo, o avessero pianificato precedentemente la performance hard non si sa. Fatto sta che molti automobilisti che ieri si sono trovati a percorrere l’autostrada A26, che da Genova Voltri porta in Piemonte, giunti in località Boschina, guardando verso la piazzola di Sillavengo, sono stati costretti, volenti o nolenti, ad assistere all’incontro sessuale di due uomini che, in pieno giorno e all’aria aperta, si accoppiavano incuranti del freddo e della presenza di altri automobilisti sbigottiti.

Dalle testimonianza raccolte sembra infatti che nell’area di sosta, comunque già nota per incontri sia gay che di scambisti, fossero presenti altre persone che hanno urlato all’indirizzo dei due per invitarli a smettere, ma i due protagonisti della sessione erotica sarebbero stati così impegnati e concentrati da continuare imperterriti a consumare il loro rapporto sessuale ‘en plein air’.

Parecchi automobilisti che transitavano sulla A26, scorgendo lo spettacolo, ben visibile dalla carreggiata, avrebbero però avvisato, con i lampeggianti, una pattuglia della Polizia Stradale che sostava più avanti e che, recatasi sul posto e pizzicati ancora in flagrante i due amanti focosi, ha posto fine allo show, commutando ai due una multa salatissima: addirittura 10.000€ a testa. Per un totale complessivo di 20.000€: una cifra record che probabilmente non ha precedenti in casi analoghi.

I due protagonisti della vicenda sono un 70enne di Borgomanero e un 56enne del Canavese, che, dopo una multa del genere, è molto probabile che, la prossima volta, decidano di sfogare i loro bollenti spiriti tra l’intimità di quattro mura.

M.F.