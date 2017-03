Serteco stronca Cremona ed è in corsa per la salvezza

GENOVA. 27 MAR. Perdere ieri sarebbe stata una sentenza per la prima squadra della Serteco Volley School. Invece la squadra di Vito Piziali e Tommaso Dotta ha dimostrato di aver ancora tutte le intenzioni di lottare per la salvezza.

Contro l’Esperia Cremona è arrivata una vittoria 3 a 1, al termine di un match forse non tecnicamente bellissimo, ma ricco di tensione e agonismo (25-16, 19-25, 25-19, 28-26).

La Serteco ha schierato in campo Giulia Stasi al palleggio, Valeria Villa e Martina De Marco di banda, Marlene Mwehu e Irene Fontana al centro, Cecilia Perata libero. L’opposto Roberta Rossi si è avvicendata a metà partita con Aurora Montedoro ed entrambe hanno contribuito con un buon bottino di punti.

Da segnalare gli ingressi anche di Teresa Bernabè in regia e di Elisa Mukaj per rinforzare la ricezione. Un grazie speciale viene rivolto dalla Serteco Volley School alle piccole del settore giovanile per il servizio di campo e al pubblico per il supporto.