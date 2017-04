Serteco festeggia la vittoria provinciale Under 16 femminile

GENOVA. 13 APR. Il settore giovanile della Serteco Volley School può finalmente esultare. L’Under 16 è campione provinciale. La squadra di Tiziano Caponi e Tatiana Cafasso ha dimostrato di meritare il titolo battendo ieri sera con un netto 3 a 0, nella finalissima disputata in via Boeddu, le avversarie della Pallavolo Vallestura.

Il fondamentale del servizio, in particolare quello di Anna Argenti, ha messo in grossa difficoltà la ricezione delle ragazze di Masone. Il muro di Chiara Poggi (giovane centrale di annata 2001, ma già scesa in campo con la prima squadra in serie B2) non ha dato respiro alle loro attaccanti. Ma tutta la squadra merita una menzione per la splendida prestazione; il solo momento di difficoltà è arrivato nelle battute iniziali.

Alla terza finale provinciale raggiunta, dopo quelle di Under 18 e Under 14, la Serteco Volley School ha finalmente centrato l’obiettivo. Ora alla squadra non resta che tornare al lavoro per farsi valere nella fase regionale del campionato.





La squadra Under 16, neocampione provinciale, è composta da Martina Coppolecchia, Marta Giacopelli, Anna Argenti, Anna Scotto Busato, Sofia Marco, Sofia Bucilli, Giulia Malaguti, Ilaria Isola, Giulia Rinaldi, Chiara Poggi, Gaia Calcagno, Martina Cafferata e Alessia Cappai.