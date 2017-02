Serteco all’assalto del titolo provinciale Under 18

GENOVA. 23 FEB. La Serteco Volley School sarà una delle due pretendenti al titolo provinciale della categoria Under 18 femminile.

La conferma è arrivata ieri, quando la squadra allenata da Vito Piziali e Tatiana Cafasso ha superato 3 a 0 il Santa Sabina in gara 2 delle semifinali. Con lo stesso risultato le ragazze si erano aggiudicate gara 1, sul campo di Quezzi. Il risultato è però bugiardo: la partita andata in scena ieri sera al PalaSerteco di via Digione è stata tutt’altro che semplice.

Le avversarie del Santa Sabina hanno combattuto a testa alta e solo una maggiore lucidità nei momenti decisivi ha permesso alle arancionere di aggiudicarsi il match (25-22, 29-27, 25-16). La Serteco è scesa in campo con Laura Ferrini al palleggio, Irene Valle opposto, Ilaria Pilato e Marta Giacopelli di banda, Chiara Poggi e Anna Scotto Busato al centro, Elisa Mukaj libero. Ma i complimenti vanno a tutto il gruppo, autore di uno splendido campionato.

Ora va in scena l’ultimo atto: la finale provinciale contro la Normac Volare, che ha battuto nell’altra semi il Volley Genova Vgp.