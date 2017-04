Serie D: Savona-Recco 3-0, ancora una vittoria verso la vetta

SAVONA 3 APR. Un’altra vittoria per il Savona che al Bacigalupo batte, seppur in una partita non semplice lo Sporting Recco, i gol tutti nel finale dei tempi con Damiani che al 43′ minuto porta in vantaggio la squadra di Mister Siciliano.

Nella ripresa Murano ha l’occasione di chiuderla nei primi minuti ma il portiere nega il gol all’attaccante Lucano che però la chiude al 44′ e al 45′ minuto con due contropiedi davvero micidiali.

Bene anche il Recco che ha dimostrato di volersela giocare fino all’ultimo a viso aperto sprecando un paio di occasioni ghiottissime nella ripresa.

La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì pomeriggio, il prossimo match sarà domenica 9 aprile a Finale Ligure contro i giallorossi di Mister Buttu.