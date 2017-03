Serie D: Savona-Montichiari 0-0, scialbo pari casalingo

SAVONA 6 MAR, Una buona gara del Savona non basta per guadagnare i 3 punti in classifica, al “Bacigalupo” un buon Montecatini riesce a fermare la formazione di Mister Siciliano.

Nel primo tempo ci prova soprattutto con tanti cross il Savona ma la difesa toscana è brava a respingere ogni tentativo di Murano e Lumbombo. Nella ripresa è sempre la squadra biancoblu a fare la partita e solo il guardalinee nega il gol a Jacopo Murano che segna in posizione regolare ma l’assistente annulla. I tentativi del finale non bastano, nonostante l’ingresso in campo di De Martini e Nappello riescano a portare un pò più di vitalità all’attacco, alla fine la gara rimane a reti inviolate.

La ripresa è fissata per martedì pomeriggio, nonostante la sosta del campionato sarà un’intensa settimana con due amichevoli in programma per i nostri ragazzi.