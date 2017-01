Serie D: Savona-Jolly Montemurlo 0-0, secondo posto raggiunto

SAVONA 16 GEN. Il Savona torna dalla Toscana con 1 punto che gli permette di raggiungere la Massese al secondo posto anche se la vittoria del Gavorrano, nello scontro diretto spinge tutte le inseguitrici a 6 punti dalla vetta. Una partita più inisidiosa del previsto sicuramente condizionata dal forte vento che soffiava questo pomeriggio su Montemurlo. Il risultato di 0-0 non inganni perchè le emozioni e le palle gol non sono mancate sia per i padroni di casa che per i nostri ragazzi, proprio sul finale l’occasione più ghiotta con Murano che non riesce a concretizzare una bella azione terminata con l’assist di Damiani.Più pericoloso il jolly Montemurlo soprattutto nel primo tempo e prima la traversa, poi una grande parata di Miraglia hanno fermato i toscani. Da sottolineare come sempre la presenza dei nostri tifosi che non hanno fatto mancare il loro sostegno, sostenendo la squadra per tutta la partita.

La ripresa è fissata per martedì pomeriggio alle ore 15.00 per iniziare la preparazione della gara casalinga con il Ligorna.