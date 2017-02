Serie D: Savona-Ghivizzano 1-1, occasione mancata

SAVONA 16 FEB. Il Savona questo pomeriggio al “Bacigalupo” non è andato oltre il pareggio nel recupero della 22^ giornata di Campionato con il Ghivizzano, una partita difficile da analizzare guardando il tabellino con i nostri ragazzi che hanno tirato in porta per ben 16 volte, (6 nello specchio della porta), contro 1 tiro degli ospiti (3 nello specchio della porta), in realtà l’unica occasione è nata dall’unico errore della nostra retroguardia.

La reazione non si è fatta attendere e già nel primo tempo due traverse e un gol annullato, in un episodio molto dubbio, avevano fatto pensare ad una partita storta. Il Savona attacca in modo veemente per tutta la ripresa sfiorando il gol più volte, alla fine è Giovanni Fenati a rimettere la partita in parità al 91° minuto, ci provano fino al 96° i ragazzi di Mister Siciliano ma il risultato non cambia e al termine è 1-1.

L’allenatore biancoblu è comunque soddisfatto al termine del match: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi per tutto quello che hanno messo in campo oggi, abbiamo pagato l’errore dei primi minuti ed abbiamo dovuto rincorrere il risultato. Non molleremo fino alla fine anche se questa partita ci avrebbe permesso di avvicinarci prepotentemente a Massese e Gavorrano.”

La squadra domani si ritroverà nel pomeriggio per l’allenamento, domenica 19 febbraio al “Bacigalupo alle ore 14.30 arriverà la Fezzanese.