SAVONA 14 APR. Una partita davvero emozionante con una vittoria che arriva al 90° minuto, Boggian con una doppietta stende il Gavorrano e riapre il campionato. Nel primo tempo i toscani passano in vantaggio su punizione anche se era stato il Savona a rendersi più pericoloso. Nella ripresa i cambi rivoluzionano il match e Giovanni Boggian entrato per dar peso all’attacco biancoblu, pareggia con un tiro a botta sicura su assist di Ferrando. Il colpo di scena arriva ancora dalla panchina infatti Scienza appena entrato in campo viene espulso per un fallo a centrocampo, non si danno per vinti i nostri ragazzi e su una bella punizione di Ruggiero ancora il centravanti a insaccare con un colpo di testa che batte il portiere del Gavorrano.

Grande entusiasmo a fine partita per un campionato che probabilmente si deciderà all’ultima giornata, la ripresa degli allenamenti è fissata per martedì pomeriggio, il 23 aprile ci sarà un altro match impegnativo nella difficile trasferta con la Lavagnese.