SAVONA 20 FEB. Due pareggi in 4 giorni al Bacigalupo lasciano l’amaro in bocca, questo pomeriggio con la Fezzanese, dopo essere passato in vantaggio con Murano, il Savona nell’unica occasione dei “Verdi” subisce la rete dell’1-1. Nella ripresa sono vani tutti i tentativi e un possesso palla continuo dei nostri ragazzi.

Al termine molto amareggiato per il risultato il tecnico Mister Siciliano: “Per la prima volta esco davvero innervosito, ci è mancato il guizzo, quella giocata che doveva servire a scardinare la difesa della Fezzanese. Come il Ghivizzano giocavano tutti dietro la linea della palla ed abbiamo provato a fare giro palla per creare occasioni, vogliamo essere ancora protagonisti non vogliamo mollare, ne abbiamo parlato anche con il Presidente e il Direttore dopo la gara e continueremo a lottare.”