Serie D: Sanremo-Savona 1-2, derby biancoblu’

IMPERIA 27 MAR. Una giornata indimenticabile per i tifosi del SAVONA che numerosissimi sono accorsi a Sanremo per il derby con l’Unione Sanremo, una partita sentita in campo e sugli spalti, una bella giornata di calcio.

Un primo tempo piuttosto bloccato che termina 0-0 soprattutto grazie alla parata di Armando Prisco sul calcio di rigore tirato da Cabeccia, nonostante diverse occasioni, le più pericolose sul piede di Murano, il match non si sblocca.

Nella ripresa è proprio il bomber Lucano a procurarsi un calcio di rigore e a prendersi la responsabilità di andare dagli 11 metri, Massolo para ma il violentissimo tiro ritorna sul piede di Murano che non sbaglia e porta in vantaggio il Savona.

Il radoppio arriva ancora su un’iniziativa dell’attaccante biancoblu che con un’accelerazione potente brucia i difensori Matuziani, la sua conclusione viene respinta ancora dall’estremo difensore biancoazzurro e Nicolò Damiani ribadisce comodamente in rete.

Al 92′ minuto il Sanremo trova il gol con Gaeta ma i ragazzi di Mister Siciliano riescono a tenere la palla nei rimanente secondi a disposizione conquistando 3 punti importanti soprattutto ai fini della classifica nonostante le vittorie di Gavorrano e Massese.

La ripresa è fissata per martedì pomeriggio per iniziare a lavorare in vista della sfida casalinga con lo Sporting Recco di salvatore Mango.