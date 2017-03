Serie D: Real F. Querceta-Savona 1-2, colpo in Toscana

SAVONA 20 MAR. Il Savona con una bella prestazione vince e torna da Forte dei Marmi con i 3 punti che servono per non perdere terreno dalla Massese e guadagnarne al Gavorrano. Sblocca la partita Boggian che ribadisce in rete una respinta del portiere su tiro di Ruggiero, dopo pochi minuti l’arbitro assegna un rigore dubbio che viene trasformato da Biagini.

Nella ripresa il Real Forte Querceta si porta in vantaggio con Ferretti che approfitta di un rimpallo e batte un incolpevole Prisco. Qui i ragazzi di Mister Siciliano schiaccia sull’acceleratore approfittando della superiorità numerica per l’espulsione di un giocatore toscano e prima Glarey di testa e poco dopo De Martini con un gol d’astuzzia regalano la vittoria al Savona.

Da sottolieare la presenza di un bel gruppo di tifosi che hanno incitato i nostri ragazzi per tutta la partita, la ripresa è fissata per martedì quando si iniziarà a preparare la trasferta di Sanremo.