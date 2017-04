Serie D: Finale-Savona 1-1, frenata nel derby

SAVONA 10 APR. Una giornata amara per il Savona che ieri, con la vittoria, avrebbe potuto agganciare la Massese ed avvicinare il Gavorrano, che giovedì arriverà al Bacigalupo per lo scontro diretto, invece purtroppo al 90° minuto, per un episodio molto dubbio in area di rigore biancoblu, l’arbitro assegna il calcio di rigore che Vittori segna pareggiando la rete di Glarey. Maurice Glarey che era nel frattempo stato espulso dal direttore di gara per doppio giallo solo ed esclusivamente per l’esultanza sotto la curva dei tifosi savonesi al 30° della ripresa dopo la rete del momenteneo vantaggio.

Dopo un primo tempo combattuto e appassionante a reti bianche, la ripresa regala emozioni e continui capovolgimenti di fronte, con la squadra di Miser Siciliano a tenere il pallino del gioco e passare in vantaggio, il resto purtroppo, come detto, rimarrà solo un amaro ricordo di questa giornata di campionato.

Non c’è tempo però per fermarsi a pensare a quanto accaduto oggi in quanto la partita chiave, si disputerà giovedì alle ore 15 allo Stadio Valerio Bacigalupo tra Savona e Gavorrano. Domani mattina subito in campo per la ripresa degli allenamenti.