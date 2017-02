Serie B: Vicenza-Entella, formazione: Ammari al rientro

GENOVA 28 FEB. A due giorni dal successo sul Carpi è già tempo di convocazioni per la truppa biancoceleste. La rifinitura pre Vicenza non portato novità rispetto alla gara di sabato: ecco l’elenco dei giocatori che ieri pomeriggio sono partiti alla volta del Veneto, nel quale figura anche Najib Ammari al rientro dalla squalifica. Non ci saranno stravolgimenti nella formazione titolare: in avanti saranno ancora una volta Catellani e Caputo a cercare di scardinare la porta del neo portiere biancorosso Marco Amelia.

PORTIERI: Iacobucci, Paroni.

DIFENSORI: Ceccarelli, Pellizzer, Benedetti, Sini, Belli, Pecorini, Baraye, Filippini.

CENTROCAMPISTI: Moscati, Palermo, Troiano, Ammari, Tremolada, Ardizzone, Zaniolo.

ATTACCANTI: Catellani, Caputo, Diaw.