Serie B: Vicenza-Entella 2-2, punto prezioso al Menti

GENOVA 1 MAR. Finisce in parità con il punteggio di 2-2 la sfida del Romeo Menti tra i padroni di casa e l’Entella di mister Breda.

Il Vicenza riesce a portarsi in vantaggio grazie ad un gol di De Luca al ’25 della prima frazione. Nella ripresa però l’Entella reagisce e al ’62 trova il pari con un autorete di Esposito.

Al ’75 però un colpo di testa di Pellizzer porta in vantaggio i liguri ma dopo appena cinque minuti ancora De Luca sfrutta l’assist di Bellomo e insacca per il definitivo pari. Un punto preziosi che da continuità ad un buon momento di forma.

