Serie B: Spezia-Bari 1-0, vittoria firmata Granoche

LA SPEZIA 9 APR. Vittoria fondamentale per lo Spezia che riesce a trovare un successo fondamentale allo stadio Picco contro il Bari in un vero e proprio spareggio per i play off.

Lo stadio della formazione di casa ribolle di entusiasmo contagiando i giocatori di Mimmo Di Carlo che partono a razzo e difatti dopo appena 15 minuti di gioco l’equilibrio viene spezzato dal solito Granoche, sempre più decisivo in questa parte di campionato, grazie ad un bellissimo colpo di testa.

Nella ripresa dopo appena dieci minuti di gioco l’episodio che spegne le veemenze di pareggio dei galletti: nel giro di quattro minuti Caprodossi si fa prima ammonire e poi espellere lasciando i suoi in dieci.

Lo Spezia mantiene il vantaggio portando a casa tre punti preziosissimi.

