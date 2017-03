Serie B: Spezia-Ascoli 2-1, Granoche decisivo

LA SPEZIA 1 MAR. Lo Spezia rialza subito la testa e vince per 2-1 la sfida contro l’Ascoli Picchio nel turno infrasettimanale di serie B.

La partita si è messa subito male per lo Spezia, che, dopo soli 3’ di gioco, con Lanni che neutralizza il calcio di rigore di Granoche, concesso da Rapuano di Rimini per fallo di mano di Gigliotti. Il match è intenso e vibrante con occasioni da ambo le parti, ma al 45’ pt a passare in vantaggio sono i padroni di casa con Piccolo direttamente da calcio di punizione con la palla che rimbalza davanti a Lanni, che non riesce ad evitare il gol. Nella ripresa lo Spezia potrebbe raddoppiare al 20’, ma il n. 1 marchigiano si supera evitando la sicura battuta in rete di Djokovic sugli sviluppi di un corner. Al 26’ arriva il raddoppio dello Spezia con Granoche, che finalizza di testa l’assist dalla destra di Pulzetti. Al 45’ st l’Ascoli accorcia le distanze con Gigliotti, che, di testa, capitalizza al meglio il calcio piazzato di Cassata. Ma lo Spezia porta alla fine un risultato prezioso per la propria classifica.

SPEZIA (4-3-3): Chichizola; De Col, Terzi, N. Valentini, Ceccaroni; Pulzetti (39’ st Sciaudone), Signorelli (30 st Maggiore), Djokovic; Piccolo (34’ st Mastinu), Granoche, Fabbrini. A disp.: A. Valentini, Datkovic, Vignali, Errasti, Baez, Okereke. All. Di Carlo

ASCOLI (4-2-3-1): Lanni; Almici, Gigliotti, Mengoni, Felicioli; Addae, Bianchi (23’ st Slivka); Gatto (30’ st Orsolini), Bentivegna (18’ st Cacia), Cassata; Favilli. A disp.: Ragni, Cinaglia, Mogos, Mignanelli, Carpani, Slivka, Lazzari. All. Aglietti.

ARBITRO: Rapuano di Rimini

RETI: 45’ pt Piccolo (S), 26’ st Granoche (S), 45’ st Gigliotti (A).

NOTE: ammoniti Gigliotti (A), Terzi (S), Favilli (A), Cassata (A). Rec. 1’ pt, 3’ st.