Serie B: Salernitana-Spezia 1-0, Coda manda ko le Aquile

LA SPEZIA 22 GEN. Lo Spezia non riesce ad incominciare il girone di ritorno con i tre punti, che sarebbero stati fondamentali per accorciare le distanze dalle prime della classe, e cede per 1-0 all’Arechi di Salerno.

Di Carlo aveva avvisato i suoi delle difficoltà della sfida contro i campani e tutto si è concretizzato nel posticipo di B.

La Salernitana è stata trascinata dal suo pubblico ma nella prima mezz’ora i campani fanno poco, mentre lo Spezia preferisce controllare gli avversari affidandosi in avanti a Granoche.

Poi al ’43 il gol che alla fine deciderà il match: è Coda a battere Chichizola e far esplodere l’Arechi.

Nel secondo tempo lo Spezia sembra più intraprendente ed al 10′ Mastinu impegna su punizione Gomis. Le Aquile però sono poco continue nel loro forcing e non impensieriscono la Salernitana: finisce 1-0 la prima sfida del 2017 per i liguri.

fc