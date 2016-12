Serie B: Pisa-Spezia 0-0, pari all’Arena Garibaldi

LA SPEZIA 24 DIC. E’ finito 0-0 il match che si è disputato all’Arena Garibaldi di Pisa tra i padroni di casa allenati da Rino Gattuso e lo Spezia di Mimmo di Carlo.

I nerazzurri hanno così inaugurato con un punto il nuovo corsod della presidenza Corrado. Il primo tempo è stato davvero scialbo, con il gioco che ha ristagnato per lo più a centrocampo senza occasioni degne di nota.

Nella ripresa la gara rimane scialba e gli uomini di Di Carlo appaiono bloccati in fase offensiva e rischiano anche di perdere nel finale quado Eusepi non riesce per pochissimo a battere Chichizola e a regalare i tre punti ai toscani.

