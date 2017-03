Serie B: Entella-Salernitana 0-1, colpo di coda al Comunale

GENOVA 21 MAR. Monday night particolarmente amaro per l’Entella che si vede costretta a cede sul terreno amico soccombendo per 1-0 contro la Salernitana.

L’Entella non punge e ai granata basta un acuto di Coda per ottenere i tre punti. Due i gol annullati all’Entella, il primo per fuorigioco di Caputo, il secondo per un pallone uscito prima del cross di Moscati. Nella ripresa vicinissimo al Pareggio Pellizzer con un colpo di testa su cui è prodigioso Gomis.

Non riesce più ai liguri di riprendere il match che termina dunque con una sconfitta interna: un ko che rallenta notevolmente la corsa dei tigullini verso i play off.

fc