Serie B: Entella-Frosinone 2-1, vittoria al cardiopalma

GENOVA 22 GEN. L’Entella vince la difficile sfida contro ultimo Frosinone al termine di una prova caparbia con due reti nei minuti di recupero . I ragazzi di Roberto Breda hanno più volte dimostrato in questa stagione di avere tutte queste caratteristiche che spesso gli hanno permesso di raggiungere risultati assolutamente prestigiosi. In questa serie positiva si inserisce a pieno titolo la partita di oggi contro una delle squadre più forti del campionato ribaltata nei 4 minuti finali. Non era facile la ripresa del campionato per l’ Entella in questo periodo di mercato aperto con giocatori partiti in partenza e in arrivo ad affrontare una squadra che proprio nell’ ultima sessione di trattative ha inserito altri 4 giocatori di categoria superiore quasi a rafforzare le proprie ambizioni.

Breda inserisce Baraye in luogo di Keità e conferma il 4 3 1 2 con Tremolada ad ispirare Caputo e Masucci. Pronti via e l’ Entella è gia sotto con il primo calcio d’angolo battuto da Dionisi che lisciato un po da tutto arriva a Iacobucci il quale respinge d’ istinto colpendo sotto l’ incrocio e da qui la palla carambola in rete. Un gol a freddo che contro una squadra che davanti può vantare due giocatori come Dionisi e Daniel Ciofani è come avere una salita ancor piu dura da scalare. La squadra di Breda però non demorde facilmente ed inizia a rendersi pericolosa pur mantenendo i giusti equilibri tra i reparti. Quella di Marino è squadra molto fisica che nella prima mezzora ricorre frequentemente al fallo con Caputo e Masucci tra i più tartassati dai difensori ospiti.

I primi pericoli arrivano dal sinistro oggi poco fortunato di Tremolada che colpisce prima il palo su punizione e poi scheggia la traversa su una conclusione dalla distanza. Dionisi spaventa Iacobucci in contropiede nell’ unica opportunità creata dai ciociari nel primo tempo. Prima della fine Maiello entra scelleratamente con i tacchetti sulla spalla di Masucci guadagnando un sacrosanto rosso diretto e lasciando i suoi in dieci. L’ Entella rafforza la sua voglia di rimonta nell’ intervallo e nella ripresa il monologo è tutto biancoceleste. Inizia il solito Tremolada con un sinistro che sfiora il palo alla sinistra di Bardi. Poco dopo lo stesso numero 14 serve un gran pallone per Masucci il quale controlla e al momento del tiro viene disturbato piu o meno regolarmente da Ariaudo, la palla resta li per Caputo che da pochi passi sbaglia clamorosamente alzando il pallone.

Breda cerca di dare peso e freschezza inserendo Diaw per Masucci, Ammari per Moscati e Sini per Palermo. Costruisce molto la squadra chiavarese ma conclude poco e male troppe volte l’ ultimo tocco è fatale e troppe volte Caputo è stretto nella morsa dei centrali ciociari ai quali rende chili e centimetri. Dionisi ancora lui ha una buona occasione in contropiede ma Iacobucci gli chiude la porta salvando la partita. Nei minuti finali quando una parte di pubblico abbandona anzitempo il Comunale i biancocelesti hanno il merito di crederci fino in fondo. Proprio mentre l’ arbitro ha concesso solamente 4 minuti di recupero, considerando le 6 sostituzioni e le varie perdite di tempo degli ospiti tra infortuni appena accennati e rientrati poi in fretta e le pause di “Bardi” fino all’ ammonizione, l’ Entella usufruisce di un calcio piazzato : Tremolada pennella per Troiano che si inserisce di prepotenza ed incorna alle spalle di Bardi facendo esplodere il Comunale.

Ce ne sarebbe per accontentarsi di aver riaddrizzato una partita contro una squadra fortissima e portare a casa un punto comqunque soddisfacente e invece Troiano e compagni ci provano fino all’ ultimo secondo quando Ceccarelli butta l’ ultimo pallone in the box Troiano svetta di testa e fa sponda per Caputo che controlla e gira a rete da par suo. Ora si che il Comunale esplode letteralmente ebbro di gioia per aver raccolto il massimo del risultato al termine di una partita che rischiava di compromettere l’ imbattibilità del campo di casa e soprattutto riprendere nel peggiore dei modi il cammino in campionato dopo che il 2017 non era terminato in maniera tanto positiva. Soddisfazione visibile sui volti di Breda e di tutti i suoi ragazzi e collaboratori per l’ ennesima vittoria di un gruppo solido mai rassegnato alle difficoltà.