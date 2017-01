Serie B: Cittadella-Entella 2-1, ultimo ko del 2016

GENOVA 31 DIC. Un’Entella sottotono cede al Tombolato contro un Cittadella in formissima che vince il big match e conquista gli ultimi punti del 2016.

Gli uomini di mister Breda dunque chiudono malamente l’anno confermando di essere in un periodo tutt’altro che positivo.

I padroni di casa passano già al ’13 quando Arrighetti batte a rete su un corner di Chiaretti.

Nel secondo tempo succede di tutto: all’8’ minuto è arrivata la prima rete dell’Entella con Diaw e al 20’ minuto con il secondo gol del Cittadella grazie al colpo di testa di Strizzolo. Non succede più nulla e i liguri non riescono a riacciuffare la partita.

fc