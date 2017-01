Serie A: sempre più U21 titolari

GENOVA 18 GEN. La Serie A TIM è sempre più giovane.

Al termine del girone di andata (con ancora 3 partite da recuperare) aumenta infatti il numero degli Under 21 utilizzati dai club del massimo campionato italiano. Erano 68 al giro di boa del 2014/15, 61 nel gennaio del 2016, mentre nelle prime 19 giornate di questa stagione sono stati schierati 81 giovani.

Crescita. Come riporta legaseriea.it, di questi ragazzi, 31 sono italiani, accompagnati, sul podio delle nazionalità, da 7 croati e 5 brasiliani. In netta crescita è anche il numero degli esordienti Under 21: furono 35 due anni fa, flessione a 27 l’anno scorso, per balzare ora a 48. Lazio, Milan, Palermo, Sassuolo e Udinese e Samp hanno schierato o 5 U21 tra i titolari.