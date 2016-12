Serie A: Samp-Udinese 0-0, vince la noia al Ferraris

GENOVA 22 DIC. Scialbo pareggio per la Samp contro l’Udinese al Ferraris.

Un brutto primo tempo per gli uomini di Giampaolo, distratti e disattenti. Una squadra poco fluida e fragile, che crea poche occasioni e nessun tiro nello specchio della porta dell’Udinese. Friulani pericolosi e superiori alla Sampdoria: azione pungente con Thereau e Duvan Zapata e Fofana salva l’attento Puggioni. Friulani più incisivi con più intensità e con più densità.

Blucerchiati involuti: è mancata la giusta cattiveria e la giusta mentalità.

Nella ripresa una Sampdoria diversa, più determinata e più densa.

Bianconeri in sofferenza, le uniche due ghiotte occasioni per la Sampdoria sono quelle di Quagliarella e di Shick.

Simone Mora