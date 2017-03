Serie A: Samp-Juve 0-1, Cuadrado stoppa i blucerchiati

GENOVA 19 MAR. Una buona Sampdoria gioca bene ma cade al Ferraris dopo 6 risultati positivi al cospetto della Juve capolista.

Gli ospiti sono subito padroni del gioco, pressano i blucerchiati con ordine e compattezza. Al 7′ asse Asamoah-Cuadrado, insacca il colombiano di testa. La Sampdoria ha due grandi occasioni con Quagliarella: due lampi bloccati senza problemi da Buffon. I blucerchiati non hanno mollato facendo la loro partita con forza di volontà . Da notare uno spento Muriel che oggi non era in giornata. Nel primo tempo due squadre lunghe, nella ripresa ritmi più bassi. Nel finale Sampdoria vicina al gol: Spettacolare rovesciata dell’ex Fabio Quagliarella che finisce però sopra la traversa.

Grande atteggiamento della Sampdoria che ha contenuto la Juventus.

Nei minuti finali anche Regini va vicino al pari, occasione ghiotta per la Sampdoria che non va a buon fine. Finisce 0-1 tra le torri del Ferraris.

Simone Mora

Il Talellino.

SAMPDORIA-JUVENTUS 0-1 (primo tempo 0-1)

MARCATORE: Cuadrado (J) al 7’ del p.t.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Sala, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira (Prate dal 18’ s.t.), Linetty; Fernandes (Schick dall’8’ s.t.; Djuricic dal 30’ s.t.); Quagliarella, Muriel (Krapikas, Falcone, Simic, Dodò, Alvarez, Palombo, Pavlovic, Bereszynsku, Budimir) All. Giampaolo

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Rugani, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic; Cuadrado (Lemina dal 28’ s.t.), Dybala (Pjaça dal 28’ p.t.), Mandzukic; Higuain (Lichtsteiner dal 40’ s.t.). (Neto, Audero, Chiellini, Marchisio, Sandro, Bonucci, Sturaro, Rincon, Kean). All. Allegri

ARBITRO: Tagliavento di Terni

NOTE: Spettatori paganti 9.338, incasso di 341.095 euro; abbonati 16.789, quota di 164.806,86 euro. Tiri in porta: 6-6 Tiri fuori: 3-0 In fuorigioco: 3-5 Angoli: 2-5 Recuperi: p.t. 2’, s.t. 5’