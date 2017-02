Serie A: Samp-Cagliari 1-1, punto prezioso

GENOVA 19 FEB. Una brutta Sampdoria strappa un punto prezioso.Una squadra a rilento, all’arrembaggio ed in panico. Al 6′ minuto isolani in vantaggio: rimessa laterale di Padoin che apre in mezzo per Isla che con uno zampino insacca alle spalle di Viviano. Un’ingenuità difensiva, una squadra lenta e poco incisiva. Al 22′ il pari della Sampdoria:galoppata di Muriel che apre in mezzo per Quagliarella che insacca alle spalle di Gabriel. Una gara iniziata sottotono, poi la reazione della Sampdoria, tanto possesso palla, due squadre che hanno controllato il risultato nonostante i continui cambi di fronte. Una Samp senza misura ha patito le diagonali del Cagliari. Torreira, ammonito e diffidato x il prossimo turno, si divora il raddoppio stampando la palla sul palo. Viviano salva su due occasioni di Sau. Gol annullato al Cagliari per fuorigioco di Ibarbo.

Finisce in pareggio una partita altalenante,interrotta piu’ volte da episodi fallosi. Tutto sommato giusto il pari.

Simone Mora