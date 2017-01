GENOVA 19 GEN. Un buon avvio della Sampdoria a Roma per l’ottavo di Coppa Italia non basta ai blucerchiati.

Gioca bene la Samp che nei primi dieci minuti crea una ghiotta occasione pericolosa con Muriel prendendo il palo dopo una gran azione di Budimir. Seconda occasione ghiotta con Fernandes ma blocca Alisson. Un primo tempo a luci ed ombre per la Sampdoria, che ha giocato in modo ambivalente , i blucerchiati hanno prodotto un gioco lento e molle, una Sampdoria distratta,amorfa, oltre che in confusione. Al 39′ vantaggio della Roma: su una disattenzione Nainggolan tira una gran botta che supera Puggioni. Al 47′ il raddoppio dei capitolini: dormita della difesa e insacca un libero Dzeko. La Roma cala il tris, al 62′ El Shaarawy beffa Puggioni con un pallonetto . La Sampdoria pericolosa con Budimir ma Allison salva . Ci prova anche Cigarini ma i giallorossi non subiscono gol. Al 90′ arriva il poker della Roma: Azione di Perotti Che apre in mezzo per il Ninja Nainggolan che di testa segna la sua prima doppietta in Coppa Italia.

Simone Mora