Serie A: Palermo-Samp 1-1, buon punto al Barbera

GENOVA 26 FEB. Una buona Sampdoria gioca a metà, strappando un buon punto.

NEl primo tempo sono due le grandi occasioni prima con Quagliarella sul filo del fuorigioco e Cigarini che sprecano. Rosanero più pimpanti, più aggressivi e più motivati. Monologo della partita del Palermo. Una Sampdoria brutta,contratta, amorfa e in confusione che ha fatto fatica a ripartire. Al 31′ episodio dubbio:Beresynziski commette il rigore su Balogh, trasforma Nestrorovski che va in doppia cifra. In verità il fallo era del rosanero in attacco.

Negli ultimi 10 minuti della ripresa esce la vera Sampdoria che ha iniziato a giocare con aggressività,cinismo con orgoglio tentando il tutto per tutto trovando il gol.

Nel finale arriva il pari al 87′ : Apre Bruno Fernandes serve Muriel grande galoppata serve Quagliarella insacca alle spalle di Posavec, un punto d’oro,continua la striscia positiva.

Simone Mora