Serie A: Napoli-Genoa 2-0, Grifone ancora ko

GENOVA 10 FEB. Il Genoa cede ad un Napoli troppo forte e continua a non riuscire a centrare i tre punti nell’anno appena iniziato. L’ultimo successo risale al recupero contro la Fiorentina di Dicembre.

Nel primo tempo il Grifone gioca una gara attenta, subendo poco l’iniziativa del Napoli grazie ad una prestazione tutta grinta e intensità. Alla fine del primo tempo la tegola del l’infortunio di Veloso che ha una ricaduta al rientro in squadra.

Nel secondo tempo però il Napoli ha un altro ritmo, complice un calo dei rossoblu’, e svolta il match.

Dopo cinque minuti è Zielinski con un gran tiro da fuori a spezzare l’equilibrio della partita. Al ’62 Giaccherini raccoglie un assist e dentro l’area raddoppia chiudendo di fatto la partita.

Il Genoa si scompone cercando di riaprire il match mostrando il fianco al Napoli che rischia di calare il tris in più di un’occasione ma non succede più nulla al San Paolo. Il Grifone non sa più vincere.

fc